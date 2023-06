A Walcourt, les pâtes artisanales d’Élise Verhaegen parmi les 10 lauréats de La Vitrine de l’Artisan

Succès au rendez-vous

Rapidement, les pâtes VEROGI (contraction des noms Verhaeghe et Ogiers) connaissent un beau succès, tant auprès des particuliers que du secteur Horeca et des collectivités. Aujourd’hui, on les retrouve dans de nombreuses petites, moyennes et même grandes surfaces ainsi que chez des petits commerçants locaux et bien sûr au magasin à la ferme qui ouvre chaque samedi de 9h à 13h (rue de la Botte 7 à 5650 Yves-Gomezée). Pour continuer sur sa lancée, Élise s’est inscrite, au début de cette année, au concours fédéral "La Vitrine de l’Artisan" dont l’objectif est de promouvoir et de soutenir l’entreprenariat belge et de susciter des motivations chez les jeunes pour le secteur artisanal. Organisé à l’initiative de l’ASBL Besace, ce concours met en avant des thématiques différentes chaque année. "Pour cette 17e édition, nous avons souhaité mettre à l’honneur les jeunes artisans de moins de 35 ans", explique Maxime Redaelli, chargé de projets au sein de la Besace. Parmi les centaines de candidatures reçues, dix lauréats-ambassadeurs ont été sélectionnés à travers le pays et Élise Verhaeghe en fait partie. Mercredi dernier, une visite de son atelier était organisée dans le but de permettre au comité de sélection d’en apprendre plus sur son travail, sa personnalité, son parcours. Des représentants de la Besace étaient présents ainsi que Florent Descamps, du Syndicat Neutre pour Indépendants, la bourgmestre Christine Poulin, l’échevin en charge de l’Économie Philippe Bultot et Olivier Losseau de l’Agence de développement local (ADL). Le 22 juin prochain, le comité de sélection remettra le prix de l’artisan 2023 (3 000 €), le prix "coup de cœur" (1 500 €) et le prix mentor (1 000 €). La remise des prix se tiendra à la Bourse de Namur en présence du ministre des indépendants, des PME et de l’Agriculture, David Clarinval. Croisons les doigts pour la représentante de l’Entre-Sambre-et-Meuse à ce concours.