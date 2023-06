Doische veut créer une maison médicale

Le coût de l’opération: 465 000 euros. Mais en séance du conseil communal, le bourgmestre tempère les craintes: "Le rez sera transformé en maison médicale tandis que le haut compte deux logements, dont l’accès est indépendant du reste. Nous en tirerons donc plusieurs loyers, qui devraient nous permettre de rentabiliser le bâtiment."

Une rencontre est prévue le 6 juillet avec les médecins de la région, pour leur expliquer le projet. L’espoir est évidemment d’attirer des jeunes généralistes dans l’entité, puisque Doische ne compte qu’un seul docteur, âgé de 66 ans. "Une maison médicale comprend généralement deux médecins, un kiné, un infirmier et un secrétaire médical, explique le bourgmestre. Mais les praticiens décideront de l’organisation du site."

Avec la présidente du CPAS, Bénédicte Hamoir, ainsi que l’échevine Caroline Deroubaix, Pascal Jacquiez vante la situation idéale du site: "Des représentants de la fédération des maisons médicales ont validé notre proposition. Il y a du parking, la crèche sera construite juste à l’arrière et on se trouvera entre le CPAS et la maison communale. L’implantation serait donc optimale."

L’acte sera signé au premier trimestre 2024 et le bien devrait être libéré pour la fin février. "C’est un gros investissement, mais c’est nécessaire si on veut attirer des généralistes dans la commune", plaide une dernière fois le mayeur, qui recueille l’unanimité sur le dossier.

Acheter, mais aussi vendre

"Avec les travaux d’adaptation du bâtiment, nous devrions nous en tirer pour 500 000 euros", nous détaille-il à l’issue du conseil communal. Pascal Jacquiez nous décrit alors sa politique en matière d’acquisitions immobilières. Il est vrai que Doische investit beaucoup, ces dernières années: "Ma philosophie, c’est de saisir les opportunités et d’acquérir les bâtiments intéressants pour la Commune. Parallèlement à cela, nous allons vendre une série de biens, de manière à garder un équilibre entre les acquisitions et les ventes. Cela nous permet de garder un patrimoine égal, pour ne pas réduire notre capacité d’emprunt. Nous réduisons en outre le recours à l’emprunt en finançant les nouvelles acquisitions par certaines ventes."

Le mayeur annonce dans la foulée une prochaine salve de vente de propriétés communales, dans ce cadre.

Doische poursuit ici sa politique volontariste et ambitieuse. L’acquisition de ce bien en parfait état permettra une rapide mise en service de la maison médicale, si toutefois du personnel soignant répond aux appels du collège communal.

En séance, la minorité s’est inquiétée de la situation dans le cabinet médical aménagé à Matagne-la-Petite, qui est vide pour l’instant: "J’ai un rendez-vous le 17 juin avec un éventuel candidat médecin, a expliqué l’échevine Caroline Deroubaix. L’idéal serait d’attirer un généraliste qui travaille sur les deux pôles: Matagne et Doische, pour bien couvrir l’entité."