Chimay: un spectacle pour plus de justice sociale

Dans le cadre d’un projet développé par l’ASBL Acyres, de nombreux jeunes de l’Heureux Abri à Momignies, de l’ATL, la MJ et du Chemin Vert à Chimay, des internats des athénées royaux de Philippeville et de Chimay, des écoles communales de Sivry, Rance, Cul-des-Sarts et Saint-Remy ainsi que l’école Sainte-Chrétienne de Chimay ont présenté un spectacle dans la salle de gymnastique de l’athénée royal de Chimay pour témoigner des difficultés rencontrées par certains pour accéder aux soins médicaux, à l’égalité des chances à l’école, ou encore à pouvoir accéder à une alimentation saine ou à la culture.