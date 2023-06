Plus de 500 visiteurs au CODEF à Olloy-sur-Viroin

Plus de 500 visiteurs ont rejoint le Centre d’Orientation et de Développement pour l’Emploi et la Formation (CODEF) à l’occasion de ses portes ouvertes. L’équipe et les stagiaires y proposaient différentes activités. On retrouvait notamment les stagiaires de la filière Travail de bureau à l’accueil, ceux de la Vente à la boutique de seconde main, à la tombola et à la pêche aux canards. Pour les enfants, un parcours d’activités a été réalisé et animé par la section Préparation aux métiers du social sur le thème des pirates. Cette édition a également mis en avant, comme chaque année, la vente de fleurs proposées par l’équipe d’horticulture. Le CODEF offre également un service supplémentaire: la réalisation et la garniture des jardinières et suspensions pour les particuliers, institutions ou communes. Le public pouvait aussi être conseillé par un formateur ou un stagiaire en vente ou en horticulture.