Muriel Prignon offre le blason de la commune, sculpté dans la pierre Le sculpteur Muriel Prignon a été désigné mérite culturel 2022 de la commune, ce jeudi. Auteur d’un nombre impressionnant d’œuvres qui fleurissent çà et là au fil des inaugurations dans l’entité, l’artiste a reçu le prix des mains de l’échevin Raphaël Adam pour la deuxième fois, puisqu’il a déjà été couronné en 2014 ! Muriel Prignon n’est pas venu les mains vides: il a offert une sculpture du blason de la Commune avec un socle sur lequel il a inscrit le mot "autrement", signifiant les changements apportés à Doische ces dernières années. Sur la photo de famille ici, on le voit près de son œuvre, aux côtés de Laurine Demeulemeester, mérite sportif individuel, et des élus locaux.