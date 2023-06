En visite à l'hôpital pour la faune sauvage de Virelles

Parmi ces visiteurs, la famille Gilliard de Ham-sur-Heure, dont c’était la première visite au Centre: "Auparavant, nous étions informés de l’organisation de ces portes ouvertes après coup. Cette fois, nous venons pour profiter du site et des explications. Ces visites personnalisées accompagnées par un bénévole correspondent à ce que nous attendons. Nous recevons toutes les explications quant au fonctionnement du CREAVES et obtenons toutes réponses à nos questions. C’est vraiment la formule adéquate pour visiter l’endroit", raconte M. Gilliard.

Ce sont quelque 900 animaux, qui annuellement, sont soignés par les 30 bénévoles et la vétérinaire, tout aussi bénévole: "Parmi les animaux soignés actuellement, des bébés Moyens-Ducs et des chouettes hulottes, des merles, beaucoup d’oisillons que l’on aurait dû remettre dans leur nid car, lors de premiers essais de vol, ils n’y arrivent pas. C’est tout à fait normal. Le mieux est de les laisser là où ils sont, sauf s’ils sont menacés par un prédateur." Et au milieu d’une grande volière, un cygne. "Il provient de Mons, d’un étang privé. On lui a sans doute mal coupé le bout des ailes pour qu’il ne puisse pas voler. Alors, après les soins, il sera sans doute relâché sur le site même car nous avons déjà des cygnes sur les étangs", explique Geneviève Mertens, la coordinatrice des bénévoles. Le hérisson est un animal souvent soigné au centre. Non seulement pour les accidents dus aux tondeuses robots et débroussailleuses, mais aujourd’hui atteints d’une bactérie qui infecte les doigts de ces petits mammifères bien utiles dans nos jardins.

Si vous souhaitez devenir soigneur bénévole, les candidatures peuvent se faire par mail conservation @aquascope.be ou par téléphone 0496 81 87 22