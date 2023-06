Samedi soir, une cinquantaine de personnes ont participé à une conférence de Jacques Dinsart.

Dimanche était consacré aux balades (environnement de l’abeille), découverte de la vie de l’abeille et de la ruche. Équipés des protections d’usage ou établis dans l’observatoire, les curieux ont pu approcher des ruches, découvrir l’intérieur et la vie fascinante de cette communauté. De retour à la salle, ils ont assisté à l’extraction du miel.

Des panneaux et feuillets didactiques informaient des arbres et fleurs attirant les abeilles, de la morphologie de l’abeille et autres informations d’usage.

Durant la quinzaine qui célébrait aussi le 10e anniversaire du Rucher de Couvain, des visites ont été organisées dans les écoles primaires et un concours de dessins a fourni les œuvres exposées lors de cette fête. Les diplômes de l’école d’apiculture du Parc Naturel de Viroinval ont aussi été remis.

Jean Laroche 0477 78 11 06.