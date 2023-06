Beaumont: une mise au point de la Fabrique d'église de Thirimont

Un chiffre inexact

La fabrique d’église a pris connaissance de l’article faisant état d’un déficit inhabituel de 3 289,84 €. Je tiens à signaler que ce chiffre est inexact. En effet le compte présenté indique un déficit de 2 013, 91 € alors que le chiffre de 3 289,84 € est le montant d’une demande de modification budgétaire de 2023. Le déficit de 2 013,91 € est influencé par une facture de régularisation de la SWDE de 2 954,91 € relative au presbytère de Thirimont. Il faut savoir qu’après le départ de feu l’Abbé Empain, les clefs du bâtiment ont été remises à l’administration communale et que par conséquent la fabrique n’avait plus aucun accès. Lors de la réception de cette facture de régularisation, il a été convenu avec la tutelle communale que la fabrique prendrait en charge ce paiement pour des facilités de comptabilité. Ce qui donnerait en réalité un compte de la fabrique avec un excédent de 941 €, montant qui correspond à la réalité de la gestion de l’exercice 2022. Pour en revenir au montant "dormant", repris dans l’article de presse, il faut savoir que ce montant a déjà fait l’objet d’une demande du bourgmestre envers l’Évêché et que la réponse aurait dû mettre un terme aux questions posées". Voilà qui peut éclairer nos lecteurs mais aussi les conseillers ARC et UNI sachant que ce qui chagrine les conseillers qui se sont abstenus ne sont pas les chiffres mais le fait du déficit.