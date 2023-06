Vauban est revenu à Philippeville, le temps d’un week-end (photos)

Après un premier essai l’an dernier, ce week-end historique dorénavant baptisé simplement et efficacement "les journées Vauban" semble trouver doucement sa place dans l’offre d’activités proposées par l’Office du Tourisme. Profitant d’un soleil généreux, le bivouac a été installé au square Louise Marie. Deux jours durant, en se baladant dans le camp entre les tentes, les stands divers, le public a pu faire un bond dans le passé et découvrir l’univers du capitaine, des hommes et des femmes de la milice civile en fonction dans une ville fortifiée telle que l’était Philippeville par le passé. L’emploi et l’usage des diverses armes ont bien entendu intéressé du beau monde, tout comme la fabrication de sabots, l’utilisation de la vannerie et le travail du forgeron. Diverses animations étaient proposées tant pour les petits que pour les grands qui ont pris un certain plaisir à découvrir d’anciennes techniques, voire même parfois à essayer de les mettre en œuvre.