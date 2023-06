Trinité à Walcourt: les 60 ans des grenadiers

Compagnie de l’entité

Comme chaque année, une compagnie de l’entité participera à la Trinité. Elle sera constituée des drapeaux des différentes marches de l’entité de Walcourt et de délégations de zouaves de Thy-le-Château, Fraire, Pry et Yves-Gomezée. Cette compagnie sera emmenée par la batterie de la marche Sainte-Marguerite de Berzée. Pour sa part, la compagnie des zouaves aura l’honneur d’accueillir deux Bersaglieri: le Général Nunzio Paolucci, vice-président de l’Association nationale des Bersaglieri et Aldo Leonori, Conseiller auprès de la Section de Rome de l’Association nationale des Bersaglieri.

Temps forts des festivités

Samedi 3 juin: dès 11 h, bivouac des Gendarmes d’élite au quartier des Quairelles, 18 h: remise des médailles et gallons d’ancienneté sur la place des Marcheurs.

Dimanche 4 juin: 9 h 15, sur la place de l’Hôtel de Ville: prise des drapeaux, remise des médailles de la ville, de 10 h 30 à 11 h 30: accueil des compagnies extérieures en différents endroits de Walcourt, 12 h: départ de la procession et défilé solennel devant la statue de Notre-Dame de Walcourt installée sur le parvis de la basilique. 13 h 30: reconstitution du miracle du Jardinet, 18 h: bataillon carré au Calvaire et salves tirées en l’honneur de Notre-Dame, 19 h: rentrée de la procession, 22 h 30: retraite aux flambeaux.

Lundi 5 juin: 10 h: messe militaire en mémoire des marcheurs défunts, 11 h: défilé des pelotons dans les rues de Walcourt. Vers 19 h 30: rentrée sur la place de l’Hôtel de Ville et salve générale.

Dimanche 11 juin: 9 h 15: prise des drapeaux sur la place de l’Hôtel de Ville, 10 h: grand-messe militaire à la basilique suivie de la procession du Saint-Sacrement escortée par la Marche militaire Notre-Dame de Walcourt. Hommage aux deux monuments aux morts du centre de la localité.