Télyo, 2 ans, s’est noyé accidentellement à Cul-des-Sarts

Nos confrères de SudPresse ont pris contact avec la famille du garçonnet et font état du profond désarroi bien compréhensible des parents et du grand-père qui habitent côte à côte. Il ne fait visiblement aucun doute de la cause accidentelle de la chute mortelle de Télyo dans le plan d’eau, mais le Parquet, comme dans tout accident avec de telles conséquences, a été avisé et des devoirs d’enquête sont en cours.

Cette terrible annonce a jeté, on s’en doute, un très vif émoi dans toute la région, et bien au-delà.