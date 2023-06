Second édition du Couvy Rock Festival à Cul-des-Sarts

Au programme

– Black Tartans: anciennement Black Tartan Clan, ce groupe composé de 6 musiciens apporte un mélange énergique entre les instruments celtiques et les sons punk rock inspirés par les Dropstick Murphys, Pipes and Pints, Real McKenzies et autres.

– Guerilla Poubelle: un groupe bien connu de la scène française avec un son puissant. Son discours embrasse une radicalité vindicative: le verbe est cru et virulent, il écharpe à tout va néolibéralisme, mépris de classe, consumérisme, clichés de genre et autres boutures d’une société malade qui opprime chaque jour un peu plus.

– Komah: ce groupe a participé à la B.O. de la série Ennemi Public n° 1. Il se distingue par un métal puissant et moderne sans renier des origines plus groovy.

– K-Lizeüm: déformation de Coliseum, c’est un groupe de groove metal avec des consonances modernes. Ce sont aussi des textes en français, un choix audacieux dans l’univers du métal où la langue de Shakespeare est prédominante. K-Lizeüm fait sonner ses mots tels des slogans. Ce sont des déclarations d’amour à la vie et à la fête. Le tout soutenu par des guitares saturées et puissantes qui naviguent dans des compositions parfois déroutantes mais toujours catchy.

– Dogmeat: un style alliant mélodies et passages lourds. Assurément un groupe qui ne vous laissera pas indifférent. Ils ont tourné dans des festivals tels que Dour Festival, le Ward’In Rock Festival, le Durbuy Rock Festival, les Nuits de l’Entrepôt, le Black Jack Festival, l’Autumn Rock Festival.

– Year Zero: "Si c’est trop fort, c’est que vous êtes trop vieux": Year Zero, ça sonne comme la nouvelle ère d’un bon vieux compact disk gravé et griffé.

– Eat My Shoes: des régionaux de Vaulx qui jouent pied au plancher un punk métallique à réveiller les morts !

En pratique

Pour que la fête se passe en toute sécurité, un camping gratuit sera accessible à tous. Pour se rendre au Couvy Rock:

– en voiture, suivez les indications sur des panneaux lorsque vous arrivez à proximité de Cul-des-Sarts ;

– la gare la plus proche est Couvin et il n’y a malheureusement pas de bus jusqu’au site ;

– le covoiturage reste la meilleure option, c’est pourquoi les organisateurs conseillent d’utiliser le site carpool.be pour proposer une place depuis votre point de départ ou depuis la gare de Couvin, ou chercher si une place est disponible pour venir faire la fête avec eux.

Info: couvy.rock.festival@gmail.com – 0473 70 18 94 https ://www.facebook.com/Couvyrockfestival