Momignies: le comité de jumelage a reçu ses jumeaux de Monts-sur-Guesnes

Découvertes locales

Voici peu, 30 Montois venus du pays de Touraine étaient accueillis par leurs homologues momigniens, avec un beau programme à la clé. "Après l’accueil à la maison communale, chacun a rejoint sa famille d’accueil". L’occasion de faire connaissance pour les nouveaux participants au jumelage, ou de belles retrouvailles pour les plus anciens, dont l’amitié remonte désormais à plus de deux décennies. "Le lendemain était consacré à la découverte de Pairi Daiza. Et le surlendemain, après une visite complète de l’abbaye de Chimay, nous leur avons logiquement fait découvrir les produits locaux, en partageant le repas à l’Auberge de Poteaupré". Après un peu de repos l’après-midi, invités et hôtes se retrouvaient à la salle communale de Beauwelz pour l’inévitable souper officiel. "Et avant de reprendre la route vers le Poitou, c’est vers l’Aquascope que seront guidés les Montois, avec, entre autres, une petite randonnée jusqu’au pont de Blaimont et son cadran solaire magistral", qui, il faut le dire, est un peu momignien puisque conçu par l’artiste Jean-Claude Dresse. Riche d’une vingtaine de membres, le comité de jumelage est actif bien au-delà des échanges avec ses jumelles, Monts-sur-Guesnes en France, et Gizalki en Pologne. À défaut d’autres rencontres cette année, deux dates sont déjà marquées d’une croix à l’agenda du comité: le 25 juin prochain pour un concert apéritif à l’occasion de la ducasse St-Jean de Macon, et le concert de la chorale Atouts Cœur, prévu le 21 octobre prochain.