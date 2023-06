Le collège de Couvin n'a pas digéré la Tartif' à Fonfon

Notre rubrique caustique Carnet rosse avait épinglé, à cette occasion, l’habitude des élus de faire plaisir aux associations locales à chaque événement, histoire de séduire l’électorat. Mais la démarche du collège couvinois prête à sourire. À rire même, car il pratique la même recette lors des prochaines Fêtes de la musique !

En fin de conseil jeudi, Eddy Fontaine s’est fendu d’un sarcasme: "Je tiens à remercier le collège communal pour l’intérêt que vous portez à mes activités, que je mène dans l’intérêt de mes concitoyens et du tissu associatif couvinois. Je ne peux que constater un renforcement de cet intérêt que vous me portez au fil des derniers mois et à l’approche des prochaines échéances électorales, et je vous en remercie.

Comme vous le savez, j’ai déjà travaillé dans l’événementiel, et ce même avant mon engagement en politique. Même avant mon entrée dans la vie publique, j’ai toujours privilégié le don d’une partie des bénéfices au profit de jeunesses, clubs sportifs, maisons de jeunes, d’initiatives locales,…

Je m’interroge donc sur ce qui pose problème: le fait d’innover en redistribuant des bénéfices ? J’en doute, étant donné que le reversement de bénéfices au profit d’acteurs locaux est loin d’être nouveau. Je prends pour exemple les soupers du bourgmestre antérieurs, où la redistribution se faisait, entre autres, au profit du Refuge du Beaussart. Le fait que ces bénéfices puissent être d’une quelconque utilité aux écoles de l’entité ? Je pense que l’objectif de vouloir apporter un peu d’aide à nos écoles reste dans l’intérêt des citoyens.

Or, l’intérêt de nos concitoyens doit être au cœur de l’action politique, mais je peux comprendre que certains n’y voient pas une priorité et préfèrent saborder toute initiative qui n’entretienne pas leur ego.

L’action, le travail pour les citoyens n’est pas qu’une prérogative de l’opposition. Vous organisez également des événements, soutenez des acteurs locaux au travers d’une redistribution de bénéfices, j’en veux pour exemple la prochaine Fête de la Musique, où 50% des bénéfices des bars seront reversés aux jeunesses. Dans ce cas de figure, avec de l’argent public, ça ne vous pose par contre aucun problème.

Je ne peux que vous encourager à continuer votre fonctionnement actuel, à gaspiller votre énergie et votre temps à trouver des failles chez un élu de l’opposition et son travail. Vous choisissez de vous complaire dans l’indolence, tant mieux pour vous. Ce n’est pas mon cas.

Je vous félicite aussi pour votre persévérance. En effet, la politique couvinoise semblait avoir touché le fond, mais vous creusez toujours."

Le collège n’a pas voulu répliquer.