Une belle manne financière pour Thuin, due à la vente de Brutélé

Dans l’opposition, Philippe Lannoo pour le MR se réjouit de ces chiffres positifs tout en rappelant que la prudence reste de mise, compte-tenu d’une perception exceptionnelle de l’IPP cette année et de l’incertitude quant au coût futur de la police, des pompiers, des pensions et du CPAS. Même son de cloche du côté d’Écolo. où par la voix d’Anne-Françoise Lontie, on se satisfait que "tout le monde se retrouve dans cette MB, on ne va donc pas bouder et nous voterons oui aussi".

Gare aux frelons asiatiques

En fin de conseil, Philippe Lannoo (MR) pose, en question d’actualité, la problématique des frelons asiatiques. "En 2022, 1 600 nids ont été neutralisés en Wallonie. Qu’en est-il de la sensibilisation du public et des actions à mener pour 2023 ?" "Dès 2021, j’ai été alerté par les apiculteurs sur le danger du frelon asiatique, explique l’échevin du Bien-être animal Fabian Pacifici (PS). 2022 a explosé tous les cors ; rien qu’au Bois du Grand Bon Dieu, il y avait 14 nids. Les ministres Tellier et Borsus ont pris une initiative conjointe pour former les pompiers et des apiculteurs pour détruire correctement les nids. Des pompiers de la zone Hainaut-est ont été formés, tout comme quelques apiculteurs et trois professionnels de la destruction des nids de guêpes. Du matériel pour 11 000 € leur a également été livré. Il y a un potentiel d’intervention au SPW, que nos services communaux peuvent solliciter. Pour cela, toute personne qui aperçoit un nid peut alerte Magali Dieu à l’administration. Il importe surtout de ne pas intervenir soi-même car d’une part c’est dangereux, et d’autre part, il faut le faire correctement pour éviter toute réinstallation. Une communication sera diffusée via Facebook, et en fin de saison dans le bulletin communal pour permettre aux services formés d’enlever les nids dormants. "