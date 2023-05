L’ADL pour l’économique, Sivry-Rance Promotion pour l’événementiel

Selon le bourgmestre, l’ADL reçoit les subsides de l’éolien de Grandrieu et "on ne va quand même pas les laisser à Beaumont". Cette nouvelle ASBL aura pour missions le développement durable et l’encadrement administratif et logistique de différents projets et événements propres à Sivry-Rance.

Parmi les informations données en fin de séance, on retient le refus communal d’un projet de construction à Sautin (projet à revoir) ainsi que la mise en place de la signalisation de zone limitée aux véhicules de maximum 5 tonnes.