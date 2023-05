Une 50e cavalcade printanière à Thuillies

Une semaine après la toute proche Saint-Roch de Thuin et en même temps que la Sainte-Rolende de Gerpinnes, un autre type de folklore a attiré du monde, ce dimanche, dans les rues du petit village de Thuillies. Il s’agissait de la traditionnelle cavalcade de printemps qui en était à sa 50e édition cette année. "Nous sortons toujours le 4e dimanche du mois de mai et, un an sur sept, notre festivité tombe le week-end de la Pentecôte", explique Michaël Roulet, le président de la société des gilles et paysannes de Thuillies qui célébrait, également cette année, son 30e anniversaire. "À cette occasion, nous avons organisé une réception, ce dimanche midi, en présence de plus de deux cents personnes. Nous avons profité pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué ou contribuent encore à l’organisation de notre cavalcade". Quatorze médailles de 5 ans ont été remises, deux de dix ans, une de trente ans, et le président a reçu, pour sa part, celle de vingt-cinq ans. Comme chaque année, les festivités carnavalesques ont démarré samedi après-midi par les soumonces générales en musique. Pour sa part, le secrétaire de la société depuis 2018, Benoît Mellaerts, a pu participer à la cavalcade depuis son fauteuil roulant. Il était entouré de son épouse Sophie Wanderpepen et de sa fille Noémie Mellaerts qui étaient dans le groupe des paysannes. La trésorerie de la société est tenue par Patrice Roulet.