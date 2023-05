Chimay: un projet agriphotovoltaîque de 20 000 panneaux

Basé à Bruxelles, Ether Energy a pour objectif de construire et d’exploiter des parcs agrivoltaïques en Belgique, France et Luxembourg. Ce concept concilie l’agriculture à la production d’énergie photovoltaïque. Ether Energy a déjà plusieurs dossiers en cours, notamment à l’est de Charleroi, à Presles, ou encore à Heppignies près de Fleurus. Un premier parc agrivoltaïque en Belgique sera finalisé dans le courant de l’été 2023, à Wierde, sur un terrain agricole de 13 hectares où vont cohabiter moutons, abeilles et des panneaux photovoltaïques.