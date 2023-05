Charleroi métropole, destination de tournages pour le cinéma

Et on ne parle pas de la série Trentenaires, dont la deuxième saison est en cours de tournage.

Une banque de données de décors

En Wallonie, le service cinéma de la province de Hainaut a été le premier à créer un bureau d’accueil des tournages avec une banque de donnée de décors.

"C’était en 2004, avant le CLAP à Liège-Namur-Luxembourg puis l’agence du film du Brabant wallon ", rappelle Ursula Piller, l’une des neuf membres de l’équipe. "À ce jour, nous avons répertorié plus de 2 500 décors sur le territoire hennuyer ".

Rien à déclarer a été largement tourné à la frontière française dans le sud Hainaut ©Didier Albin

Intérieurs privés, bâtiments publics comme la gare centrale, le PBA ou l’hôtel de ville de Charleroi (dont les couloirs et la salle de mariage ont accueilli l’an dernier le tournage de "Mon crime" de François Ozon avec Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini), infrastructures industrielles comme la tour de refroidissement de Marchienne ou l’écluse de Charleroi près de l’usine sidérurgique de Thy Marcinelle, décors urbains (places, écoles, terrils, etc.) et ruraux ( c’est à Momignies notamment que Dany Boon avait filmé des scènes de Rien à déclarer avec Bouli Lanners, Karin Viard et François Damiens).

"Si nous continuons à accompagner les productions de courts-métrages et de documentaires de moins de 52 minutes, c’est Wallimage qui a repris la compétence de l’accueil des tournages".

Trouver des lieux et des ambiances

Benoit Poelvoorde a souvent tourné à Charleroi, notamment dans le film Les convoyeurs attendent de Benoit Mariage ©Didier Albin

Et Charleroi comme le Sud Hainaut attirent de nombreux réalisateurs. "Tous les décors que nous avons recensés ne sont plus forcément disponibles: en vingt ans, des biens ont changé de propriétaires, certains ont disparu. Je pense par exemple aux colonnades à Charleroi qui avaient servi au tournage d’Odette Toulemonde d’Éric-Emmanuel Schmitt sorti en 2006, avec Catherine Frot et Albert Dupontel."

Les bureaux d’accueil de tournage aident les productions à trouver des lieux ou des ambiances, mais aussi des compétences (techniciens, comédiens, silhouettes, doubleurs et figurants) et à obtenir des autorisations (occupations de voies publiques, accès, réservations de stationnement).