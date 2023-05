Lors d’une discussion entre voisins, l’agriculteur Marc Brogniet et Aurelio Notaro ont l’idée de planter un vignoble dans une parcelle appartenant au premier et située à l’arrière de l’habitation du second.

Motivé par ce projet, Aurelio en parle à son ami bruxellois Denis Thieulin, vigneron diplômé de l’IFAPME et hériter d’un petit vignoble familial situé en Champagne. Il n’en fallait pas plus pour faire démarrer le projet.

De son côté, l’agriculteur Marc Brogniet est heureux de mettre à disposition une parcelle destinée à autre chose qu’à de l’agriculture traditionnelle.

C’est ainsi qu’en mai 2022, les quatre cents premiers pieds de régent (rouge) ont été plantés à Castillon. "Cette année, nous poursuivons sur notre lancée avec la seconde phase du projet ; à savoir la plantation de 5 500 nouveaux pieds de vigne, ce qui nous en fait à présent un total de près de 6 000", déclare Aurelio.

Projet participatif

"Dès le départ, nous avons orienté notre projet vers l’ouverture au public. Nous ne souhaitions pas travailler en vase clos mais que ce vignoble devienne, au contraire, un projet participatif. Nous lançons régulièrement des appels aux coopérateurs et bénévoles qui souhaitent nous rejoindre dans l’aventure", poursuit-il. "Certains viennent tout simplement nous aider et passer quelques heures au grand air. D’autres, en revanche, sont beaucoup plus motivés et espèrent, à terme, goûter le fruit de leur travail. En effet, les bénévoles et coopérateurs qui s’investissent au sein du Vignoble des Lacs seront rétribués, de manière prioritaire et avantageuse, en bouteilles et en dividendes", assurent les responsables du projet.

Quatre cépages différents

Le caractère hétérogène de la parcelle permet aux viticulteurs castillonnais de planter différents types de cépages. Les 400 pieds plantés l’an dernier étaient du régent qui permettra de produire un vin rouge. "Cette année, nous avons planté du pineau noir bio, qui permettra aussi de produire un vin rouge ainsi que du bronner et du johanniter qui produiront des mousseux et vins blancs et dont le mariage permettra de réaliser des mélanges intéressants", poursuit Aurelio. "Deux mille pieds de baco noir sont aussi en pépinière dans mon jardin. Ils seront transférés dans le vignoble l’an prochain", annonce-t-il.

Dans une troisième phase, soit d’ici deux ans, quatre à cinq mille pieds seront encore plantés pour remplir le Vignoble des Lacs qui comptera alors entre dix et onze mille pieds de vigne. À noter également que les coopérateurs accordent une importance capitale à la biodiversité autour de leur vignoble. "Des ruches y seront installées, de même que des nichoirs à faucons, des piquets à rapaces et des bandes fleuries autour du vignoble", précise Aurelio.

Intéressé par le projet: rendez-vous sur la page Facebook " Vignoble des Lacs " ou info@vignobledeslacs.be.