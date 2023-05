Un manque de personnel ou une réorganisation

Une bonne partie du temps de ce conseil communal a été consacré à la présentation du compte annuel 2022. "Nous regrettons de ne pas avoir reçu en temps utile tous les détails de ce compte", déplore le groupe Écolo, "il nous est impossible de les regarder attentivement et de préparer nos questions". Pour la presse non plus il n’était pas possible de suivre cette déferlante de chiffres pour vous les relater, et la note de synthèse préparée à notre intention est plus que laconique sur ce sujet. On se doutait que l’ancien échevin des finances du PS, Michel Paquet, n’allait pas être d’accord avec ces comptes ; il est d’ailleurs revenu sur "l’effet d’annonce" du précédent conseil, avec les 1,9 million "retrouvés".