Deux chorales célèvrent le printemps à la basilique de Walcourt

La Girolle

Bien connue dans la région, la chorale "La Girolle" de Loverval a vu le jour fin 1964. À l’époque, quelques jeunes gens et jeunes filles, issus du scoutisme, se réunissent autour d’Albert-Noël Fontaine, ancien chef scout, pour entonner "Frère Jacques". Une chorale était née. Chantant a cappella des partitions classiques à ses débuts, "La Girolle" est bien vite tentée par des répertoires contemporains et se dote d’un accompagnement musical: guitare, basse, piano, batterie, accordéon, trompette… De chorale, "La Girolle" devient un "groupe vocal et instrumental". Elle recrute toujours de nouveaux choristes. Les répétitions se déroulent le dimanche soir à Loverval sous la direction de Michel Mine ( www.lagirolle.be). Vendredi soir, les deux chorales ont mis une ambiance du tonnerre à l’intérieur de la basilique avec des jeux de lumière qui mettaient en valeur les choristes et le patrimoine de la basilique. Tous les bénéfices de ce concert seront affectés aux œuvres sociales du Kiwanis club de Walcourt-Philippeville: séjour à la mer pour enfants défavorisés, Saint-Nicolas des enfants à l’hôpital Vésale, aide au financement des écoles de devoirs, transport d’enfants malades…