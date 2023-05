Des ancêtres gourmands en balade à Couvin

Pour une telle organisation, ils ont pu compter sur la présence d’autres clubs pour la sécurité, avec deux "Cox", une qui ouvre le cortège et l’autre qui le ferme, et six motards de la section couvinoise du club Harley Davidson bloquant les carrefours le long des deux circuits proposés.

Un premier circuit d’une quarantaine de kilomètres le matin proposait un arrêt apéritif à Géronsart, un dîner cochon à la broche au point de départ ; une deuxième balade d’une trentaine de bornes menait au dessert aux grottes de Neptune. Le tout dans une ambiance familiale et solidaire entre motards.

Cinq prix ont été décernés à savoir: le prix de l’originalité, remporté par Georges et son chien Laika, celui de la plus belle moto revient à Roland Georges avec sa FN Herstal, Jacques Pinget reçoit le prix du plus vieux motard, et les Mougneus de Bitume celui du groupe. L’animation a attiré des personnes de Marche-en-Famenne, Wanze, Liège, Mouscron, France.

Sur les septante kilomètres de parcours, il n’y a eu que cinq pannes, preuve que ces vieilles dames, bien chouchoutées, ont toujours quelque chose dans le ventre.

Le prochain rendez-vous pour les ancêtres 50 cc – 125cc est fixé au 3 juin à Nismes, pour 2 boucles d’environ 40 km ; départ 9 h 30. Réservation: baladehp@gmail.com