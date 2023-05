Thuin: du golf au profit de la Fondation Justine Henin

Soleil, bonne humeur et générosité: le cocktail était réussi ce jeudi 25 mai au Ragnies Golf Club. Quatre entreprises régionales se sont associées, pour la 2e année consécutive, pour mettre sur pied un tournoi de golf et une soirée festive auxquelles ils conviaient leurs amis, partenaires et clients. Objectif: rassembler un maximum de fonds qu’ils reversent à la Fondation Justine Henin pour le projet Gym&Joy mené en partenariat avec la fondation contre le cancer et le CHC de Liège. Il vise à encourager et accompagner la pratique sportive des enfants hospitalisés.