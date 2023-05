Sivry-Rance: plus de recettes et la maîtrise des dépenses font des comptes 2022 en boni

Des recettes et des dépenses maîtrisées

Les bonis constatés sont dus à une augmentation régulière des recettes et une bonne gestion des dépenses notamment au niveau des emprunts. La bonne situation financière a permis un transfert entre les budgets et le budget extraordinaire a augmenté de 600 000 €. Des investissements pour les chantiers en cours et à venir seront facilités. Parmi les dépenses ordinaires, on relève une stabilité des postes de fonctionnement et de transfert (vers Police, zone de secours, CPAS et autres institutions) et de légères augmentations pour le personnel (indexation des salaires) et la dette. Concernant le coût moyen d’un membre du personnel, la charge est passée de 37 000 à 44 000 € en quelques années. Quant à la dette financière de la commune, le bourgmestre signale: "On aura en 2025 le même niveau de dette qu’en 2006 sauf qu’à l’époque le budget, c’était 20% de moins". Du côté de l’extraordinaire, les investissements sont en hausse (2 463 269 €) et vont continuer à augmenter avec les projets retenus: maison de village à Grandrieu, centre de village à Sivry et les routes.

Pour le CPAS, les comptes sont également en positif avec 135 653 € à l’ordinaire et 35 352 € à l’extraordinaire.