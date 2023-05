En 2016, des filets provisoires ont été posés. Il est nécessaire de passer à du définitif, si possible plus discret. Ce sera fait dès cet hiver, a expliqué l’échevin des Travaux, Francis Saulmont (MR-IC).

Un filet sera posé sur le secteur 1 de la falaise. Il s’agit de tout le promontoire situé derrière la boucherie, sur une superficie d’environ 1600 m2: 40 mètres de largeur sur 35 à 40 mètres de haut. "Nous avons consulté la société auteur de projet, mais aussi un citoyen couvinois, bénévole, qui est ingénieur civil et géologue, professeur d’université réputé. La conclusion de l’étude est qu’un peignage n’est plus opportun, il risque de fragiliser la roche. La solution préconisée est donc le placement d’un filet de couleur grise, en plusieurs phases. Il sera recouvert de câbles qui, eux, fixeront l’ensemble à la roche."

Le dispositif sera formé d’un treillis sur 1600 m2 et d’un filet sur 1000 m2. Les ancrages d’un diamètre de 70 mm s’arrimeront à 3 mètres de profondeur minimum dans la roche dure, tous les 4 mètres. À cela s’ajouteront des pare-pierres.

Un permis est obtenu pour les travaux, ainsi qu’un certificat de patrimoine, puisque le site est classé. De même, Francis Saulmont a rassuré Roland Nicolas (Pep’s) qui s’est inquiété du hibou grand-duc qui niche là-haut: "Le cahier des charges impose des travaux en conformité avec les différentes demandes du DNF. Le chantier ne pourra d’ailleurs se faire qu’entre octobre et décembre."

"On dénature le site"

Dans l’assemblée, la nécessité de sécuriser les lieux a convaincu tout le monde sauf un conseiller de l’opposition, Vincent Delire (Pep’s). Pour lui, les filets de la falaise dénaturent le site: "Pour moi, il n’y a pas eu assez d’alternatives à cette solution radicale du filet. On va modifier l’aspect de cet élément du patrimoine.

D’accord, la sécurité est un point essentiel mais depuis des millénaires, des gens habitent au pied de ces roches et, de mémoire de Couvinois, il n’y a jamais eu un accident. Or, on est ici sur un lieu symbolique de Couvin, comme le Grand pont. Si on construit au bord d’une rivière, on sait que l’on peut avoir les pieds dans l’eau un jour. Si on habite le long d’une route nationale, on sait que les voitures vont y rouler vite. Si on s’installe au pied d’une falaise, il ne faut pas s’étonner de recevoir un caillou sur le crâne… Les riverains doivent bien savoir que, filet ou pas filet, même un gravier de 2 cm qui tombe de 30 mètres de haut peut faire des dégâts. Et qu’un filet ne retiendra jamais une roche comme celle de Dinant."

Francis Saulmont rétorque cependant que le dispositif retiendra quand même des cailloux importants et qu’il sera imposé de placer un filet gris, collé au plus près possible de la paroi. Et le filet bleu installé sous la précédente législature sera remplacé par du gris, via un avenant. La végétation poussant sur le site permettra par ailleurs de camoufler le métal, au fil des ans.

"Le jour où il y aura une catastrophe, on pourrait le regretter s’il n’y a pas de filet", ponctue-t-il son discours avant que l’ensemble du conseil approuve la dépense, estimée à 225 380 euros. Sauf Vincent Delire qui s’abstient, mais sans réelle conviction.