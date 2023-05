Demande d’interpellation irrecevable au conseil communal de Walcourt

Thierry Fransen, un citoyen de Pry-lez-Walcourt, a introduit une demande d’interpellation au conseil communal. Il souhaitait mettre son garage à la disposition de la jeunesse du village pour lui permettre d’organiser des événements conviviaux et d’y stocker du matériel. La condition était que les services communaux se chargent du dégagement dudit garage. "Suite à l’instruction du dossier par nos services, le collège a estimé cette demande d’interpellation au conseil communal irrecevable. Si c’était le comité de la jeunesse qui en avait fait la demande, je pense que la réponse aurait peut-être été différente", déclare la bourgmestre Christine Poulin (PS). Guy Bernard (Écolo Vers Demain) s’est insurgé contre cette décision: "Vous comprenez tout de même bien qu’il ne s’agit pas d’une demande favorisant l’intérêt particulier mais plutôt l’intérêt général", déclare-t-il. "Nous allons rencontrer M. Fransen et le comité de la jeunesse de Pry afin de dégager une solution", poursuit Christine Poulin qui ajoute: "À Pry, le seul local communal dont nous disposons est la Maison des Générations et elle est occupée par la crèche de Walcourt en attendant qu’elle déménage sur le site des Marronniers à Thy-le-Château. Nous y installerons, ensuite, les deux co-accueillantes de Chastrès et Laneffe en attenant que la future crèche de Tarcienne soit opérationnelle. Le cas de la jeunesse de Pry n’est pas exceptionnel. Partout dans les villages, du matériel appartenant à des associations est stocké chez des particuliers faute de locaux communaux. J’en profite pour rappeler que le local de la société de pêche de Pry, qui a bénéficié de subsides communaux, pourrait aussi servir à la jeunesse du village", conclut-elle.