Surprise au conseil communal de Beaumont: un compte de fabrique d’église est présenté en déficit

Les explications de l’échevine ne semblent pas convaincre le groupe ARC, pas plus que le groupe UNI. L’un comme l’autre s’étonnent de ce déficit alors que de l’argent dort sur un compte bancaire. Ce sera d’ailleurs le seul point du conseil qui se soldera par l’abstention au vote des 5 conseillers des oppositions.

Par contre, le compte 2022 de la fabrique d’église de Leugnies, avec un excédent de 3 644,39 €, est approuvé à l’unanimité comme d’ailleurs, toujours sur le même sujet, la modification budgétaire de la fabrique de Thirimont avec une intervention communale supplémentaire de 3 289,84 €

GAL

C’est de nouveau Béatrice Fagot qui reprend le micro pour, cette fois, parler de la stratégie de développement local 2024-2027 du GAL de la Botte du Hainaut. Le dossier est volumineux et c’est l’échevine beaumontoise qui s’y colle, en l’absence de Catherine Hanoteaux, coordinatrice du GAL habituellement chargée de présenter cette stratégie avec ses priorités et son financement dans les différents conseils communaux. Ce fut long, très long mais pas plus que dans les autres assemblées communales, Béatrice Fagot tirant son épingle du jeu pour un sujet ardu. Pour le financement de cette stratégie, soulignons que Beaumont y contribuera à raison de 26 704 € sur 4 années. Pour le reste, nous vous faisons grâce du fait que cela a été exposé en long et en large dans d’autres comptes rendus de conseils communaux. Et tant qu’elle dispose du micro, Béatrice Fagot présente la convention de mise à disposition de terrains en vue de créer la Réserve Naturelle Domaniale "Les Polis".

NEOVIA

La prise de participation au sein de la société coopérative NEOVIA sera un des autres temps forts de ce conseil. Il s’agit d’une coopérative issue de l’intercommunale Igretec pour aider les communes à proposer des initiatives dans le cadre d’un plan énergie. L’une d’elles peut être l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics à grandes occupations. La commune souscrit une part de 100 € dans le capital NEOVIA qui avance les fonds pour des projets de production d’énergie renouvelable. Une fois le projet réalisé, Restera à la commune à rembourser durant 15 ans en espérant que ces annuités seront largement compensées par la production d’électricité.

Pour le reste, le conseil a approuvé la mise à disposition d’un bureau au Pôle Associatif, la décision de principe de vente d’un terrain à Solre-Saint-Géry, ou encore le placement d’un point lumineux à Thirimont. Dans sa communication de fin de séance, le bourgmestre tient précise que le 14 juin, des travaux à la sous-station de Solre-Saint-Géry pourraient engendrer des coupures de courant. Autre annonce, celle de l’inauguration officielle de la nouvelle Grand-Place, le 23 juin prochain.