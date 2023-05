Attention, une erreur de facturation par la Régie des Eaux

Certains abonnés l’ont peut-être déjà constaté, une erreur est survenue au niveau du tarif du Fonds Social de l’Eau repris sur les factures de régularisation de la Régie des Eaux de Chimay, pour l’exercice 2022. "Celle-ci sera corrigée dans les plus brefs délais et vous recevrez prochainement les documents rectificatifs (note de crédit et facture modifiée), assure un communiqué diffusé par la Ville de Chimay ce mardi. Si vous avez déjà payé votre facture de régularisation, le montant perçu en trop sera automatiquement déduit de votre prochaine facture d’acompte 2023 (à titre d’exemple, pour une consommation de 50 m³ le montant à récupérer s’élève à 14,36 €).