Gerpinnes: le Tour Sainte-Rolende en images

C’est un peu la cerise sur le gâteau de la Pentecôte: aucun ouvrage aussi complet et illustré n’avait jamais été consacré à l’événement. Dans son ouvrage sur le Tour Sainte-Rolende publié aux éditions du Basson, le photographe Jacques Saucin présente la quintessence de trente ans de reportages: près de 180 photos en couleur subliment la passion et la ferveur populaire qui entourent ce qui est certainement l’une des plus belles marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse.