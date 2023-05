Walcourt: un centre d'accueil temporaire pour demandeurs d'asile

Une crise de l’accueil

Fedasil ajoute que l’occupation ne sera que temporaire, à savoir jusqu’au 31 décembre 2023. De fait, l’agence fait actuellement face à une crise de l’accueil en Belgique et manque de places. À travers le pays, elle recherche des bâtiments susceptibles de servir de centre d’accueil. C’est le cas de celui de la rue de la Toffette qui n’a pas besoin de travaux pour abriter des demandeurs d’asile et est donc immédiatement opérationnel. Le site de Walcourt sera géré par le centre Fedasil de Florennes.

"Nous tenons à la bonne intégration de notre centre dans le quartier", insiste Fedasil, avant d’assurer que l’agence, les autorités et services communaux travaillent en étroite collaboration pour que cet accueil puisse être organisé dans les meilleures conditions possibles.

Afin d’informer les riverains, la Commune et Fedasil organisent une réunion, ce mardi soir, à Walcourt. Le souhait est évidemment qu’elle se déroule dans la sérénité, le respect et le calme. Ce qui n’avait pas été réellement le cas, en 2015, lorsque l’annonce de l’ouverture de deux centres à Chastrès et Thy-le-Château avaient provoqué, lors des réunions d’information, des réactions virulentes, voire franchement racistes de la part de certains habitants de Walcourt, mais aussi de groupes extrémistes extérieurs. Espérons que les mentalités ont évolué depuis lors !