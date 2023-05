On peut désormais jouer au padel à Beaumont

Partenariat public-privé

Jean-Pol Detiffe, Grégory Lanneau, Pierre-Emmanuel Briquet et Guillaume Houtrelle, les 4 mousquetaires du padel beaumontois, ne vont pas ménager leurs efforts pour arriver à leurs fins. Ils iront même jusqu’en Espagne, là où le padel s’est développé rapidement, pour s’enrichir de tous les conseils et autres astuces possibles concernant ce nouveau-né du sport.

Revenus au pays, ils vont s’atteler à la tâche, une lourde tâche faite à la fois de dossiers administratifs, techniques et financiers. C’est via un partenariat public-privé que bien des choses vont se décanter. Et déjà le lieu d’implantation, à la rue du Vivier juste à côté du centre sportif, avec un accord avec la Commune de Beaumont sous forme d’un bail emphytéotique permettant à la SRL de disposer des lieux pour une période de 30 ans renouvelable, avec un bail acté officiellement le 14 décembre dernier.

Des travaux rondement menés, avec des entreprises locales

Une fois reçue la bénédiction de l’Urbanisme, on pouvait mettre en marche les engins de chantier et lancer le processus de fabrication en Espagne. Pour cela, le quatuor a pu compter sur les compétences de l’architecte chevrotin Mike Detiffe, sur quelques entreprises spécialisées, telles celle d’un autre sud-Hennuyer Julien Joly pour le terrassement, la société espagnole OKATENT pour la toiture, et pour les pistes sur une autre société espagnole distribuée par Benoît Puissant. Tout cela sans oublier Jean-François Truyen pour ceindre le site de clôtures.

Tout cela donne un complexe impressionnant, avec des innovations comme une vitre panoramique sans le moindre montant de part et d’autre, et un système de double paroi dans la toiture afin d’éviter toute buée mais aussi d’isoler les lieux.

Aujourd’hui, alors qu’on enregistre les premières réservations, il reste à terminer quelques travaux de finition. Là aussi, le partenariat avec la Commune sera des plus efficaces. Ce dont se réjouit le bourgmestre Bruno Lambert qui n’a jamais caché ses ambitions de voir Beaumont reconnue aussi comme Commune sportive. "Il y a quelques semaines à peine, la ministre Valérie Glatiny décernait à la Ville deux étoiles de reconnaissance sportive. Avec toutes les disciplines pratiquées au centre sportif, avec le tennis, voilà une nouvelle rose à accrocher à la boutonnière de Beaumont la sportive. Une heureuse initiative privée et je me félicite du partenariat avec cette SRL et ses mousquetaires que je ne peux que féliciter".

Et le maïeur d’ajouter le geste à la parole puisque ce vendredi en début de soirée, il enfilait l’une de ses tenues sportives pour participer à la toute première rencontre de padel, une rencontre inaugurale et amicale aux côtés de Jean-Pol, de Grégory et de Christophe.