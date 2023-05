Couvin: Hooverphonic finalement sur la place Piron

L’agencement du site

Voici comment la place devrait être organisée, dans l’état actuel de l’avancée du projet.

– L’espace disponible sera élargi au Faubourg Saint-Germain, où la circulation sera interdite.

– Le podium sera posé au pied du monument aux morts de 14-18: "C’est de ce côté-là que nous avons le plus grand dégagement sans arbre", explique l’échevin.

– Le public se tiendra sur la place Piron. "J’ai fait estimer la surface disponible par le service Urbanisme. Avec le Faubourg Saint-Germain, cela représente environ 6 500 m2. Nous pourrons donc accueillir entre 5 000 et 6 000 personnes, sans soucis puisque l’on peut compter jusqu’à trois personnes par mètre carré." Le tout sera de bénéficier d’une météo favorable…

– Un espace VIP sera créé pour accueillir le public des sponsors. Il sera installé sur la droite du podium, près de la Cafétéria, avec accès privilégié au pied du podium. Ces sponsors verront leur publicité défiler sur l’écran géant du square Courthéoux, qui sera déménagé sur la place Piron pour l’occasion.

– Deux ou trois grands bars d’une quinzaine de mètres chacun seront installés le long du Faubourg et au fond de la place. Ils seront tenus par les huit jeunesses de l’entité, à leur profit. Ce sont les responsables de trois jeunesses qui se chargent de leur gestion. Quatre bornes Cashless permettront de charger des cartes magnétiques pour pouvoir payer les boissons, de manière à ce qu’aucun argent liquide ne circule.

– Des sanitaires seront installés près de la passerelle qui mène à la Maladrerie.

– Cinq food trucks proposeront de la nourriture sur le site.

– Les cafés et restaurants riverains seront bien entendu autorisés à utiliser leur terrasse pour profiter au maximum de l’événement.

– Le kiosque sera démonté pour l’occasion, pour dégager l’espace et la vue.

Pas de subvention de la Fédération

La fête de la Musique couvinoise n’est pas reprise dans le programme officiel des festivités organisées en Fédération Wallonie Bruxelles. Cela n’aura guère d’impact sur la fréquentation du concert, la notoriété d’Hooverphonic étant suffisante pour remplir deux ou trois places Piron. Mais en n’étant pas repris dans ce programme, Couvin loupe une subvention communautaire (de l’ordre de 2000 à 3 000 €), alors que la question du coût de l’opération a déjà suscité des débats en conseil communal.

"Quand nous avons demandé à être repris dans le programme, nous étions hors délai, nous explique Bernard Gilson. Nous avons alors insisté mais nous avons reçu une fin de non recevoir pour une autre raison: Hooverphonic est un groupe flamand. La Fédération Wallonie-Bruxelles a dès lors refusé de subsidier sa venue. Dans ce contexte, j’ai répondu qu’il n’était pas la peine de nous indiquer dans leur programme. On se demande dans quel pays on vit. Pour nous, c’est un groupe belge un point c’est tout."

Sur la question du coût de l’opération, Bernard Gilson rassure: on sera loin des 80 000 € évoqués par l’opposition en conseil. "On devrait être à la moitié, soit l’équivalent de ce que l’on a déboursé l’an dernier pour accueillir le Tour de la Région wallonne. Le cachet du groupe s’élève à 35 000 €. À cela s’ajoutent la sono, les lumières, le podium, le système de paiement par bornes, les droits d’auteur, le gardiennage, le service d’ordre et la planification d’urgence. J’espère financer un maximum de ces frais grâce aux sponsors. Actuellement, nous avons récolté 15 000 € via le sponsoring et j’espère arriver aux 20 000 €."

Le concert se déroulera le vendredi 23 juin à 20 heures. Gratuit, l’événement sera précédé et suivi de prestations de DJ.