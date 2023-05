Quatre pièces: c’est un festival pour les élèves de l’IND !

Messieurs Baudouin et Boxus ainsi que Mesdames Blore, Brunet, Mertens, Rase et Tirifahy ont mis en scène et préparé quatre pièces théâtrales avec les élèves depuis ce début d’année. En leur permettant de se produire devant un public, ceux-ci sont amenés à développer leur confiance en soi. La préparation d’un tel événement peut également les aider à améliorer leurs compétences en communication, en leur permettant de s’exprimer à travers diverses formes d’art. C’est une expérience gratifiante qui favorise le travail d’équipe et la collaboration.

Au programme de ce festival, on retrouve donc quatre pièces:

– Capitaine Darche est à découvrir le jeudi 18 mai à 18h et le samedi 20 mai à 15h et sera jouée par la classe des 3G.

– Akila, le tissu d’Antigone, spectacle où "la modernité et la tradition se rencontrent" sera présentée par les 4G le jeudi 18 mai à 19h30 et le samedi 20 mai à 16h30.

– Les 5e interpréteront La Cathédrale à l’unique date du vendredi 19 mai à 18h.

– La pièce TAG sera mise en scène par les 6G le vendredi 19 mai à 19h30 et le samedi 20 mai à 18h.

Les tickets sont en vente au prix de 5 € par spectacle pour les adultes et à 4 € pour les étudiants. Des préventes sont disponibles via les professeurs cités ci-dessus ou sur place.

Les spectacles seront interprétés à la salle Les Grands Poêlons située rue de l’Arsenal à Philippeville.

0478.15.37.61 L. ceballos@student.heaj.be http://ind-philippeville.be/indexSec.php