Une tente pour de meilleures conditions de travail des pompiers

Le capitaine Patrice Liétart, porte-parole de la zone Dinaphi, en explique les fonctionnalités: "Les objectifs sont de monter une tente chauffée sur les lieux d’un incendie afin de permettre à notre personnel de s’hydrater et se sustenter, et aussi de permettre à notre personnel de se changer complètement après l’intervention afin de ne plus monter dans nos véhicules avec des tenues d’intervention souillées de particules cancérigènes".