Sur les traces de la résistance à Brûly-de-Pesche

L’ASBL avait fixé rendez-vous aux amateurs de balades et d’histoire le week-end le plus proche du 8 mai sur le site du Grand Quartier Général d’Hitler en 1940. Thierry Van Loo guidait cette activité qui allie marche et devoir de mémoire, et permet au public de s’imprégner de l’environnement sur un parcours de 6 kilomètres.