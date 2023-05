Orgue et cornemuse, un mariage original à l'église de Regnowiez

La petite église de Regniowez accueillait ces deux artistes et un public intéressé par le mariage insolite de ces deux instruments. Une partie des œuvres de la fin de la Renaissance à nos jours a été confiée à la musette, accompagnée par l’orgue. Cet instrument, ancêtre de la cornemuse, sorte de petite cornemuse à poche, appelée aussi hautbois pastoral, se fondait très bien aux jeux doux de l’orgue dans la suite en do majeur de Corette. Nadia Vasquez a expliqué en anglais aux nombreux mélomanes présents, exemples sonores à l’appui, les différents éléments propres à chacun des instruments. Marie Petit a, à ce moment, joué son rôle de traductrice avec talent. La cornemuse, la gaita espagnole, a également impressionné l’auditoire par sa puissance mélodique et son répertoire tant religieux que profane. Le Salve Regina grégorien accompagné par le plein jeu de l’orgue a ainsi été une fameuse découverte pour les oreilles étonnées et enthousiastes. La jeune organiste Marie Petit, de Philippeville, a fait montre de sa connaissance approfondie des pièces et de ses talents dans le choix judicieux des jeux de l’orgue. Sa maîtrise dans Sweelinck, Pachelbel et la Pavane dan Vers, du manuscrit van Soldt, ont convaincu l’assistance.