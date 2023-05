Couvin: 30 bougies pour le marché aux fleurs de l'Albatros

Un secteur essentiel

"Ce marché aux fleurs est un marché classique car nous participons entièrement à la dynamique du cinquantième anniversaire de l’institution. Au quotidien, une quarantaine de résidents fréquentent l’atelier afin d’aménager la propriété (embellissement, entretien,…) ainsi que de vendre les produits sur différents marchés des environs. Sur la semaine, environ cent cinquante résidents auront manipulé râteaux, bêches, fleurs ou légumes", nous informe François Douniaux, éducateur. Nous avons dû nous adapter à la tendance actuelle qui fait la part belle aux vivaces ainsi que quelques plantes plus exotiques" termine-t-il. Côté légumes, haricots, butternut, potirons, aubergines ou choux étaient proposés au public. Quelques autres produits artisanaux remplissaient la vitrine du savoir-faire local.

Un partenariat avec les mairies et communes

Les plantes non vendues après ce week-end serviront à embellir les mairies des environs ainsi que les jardinières et pots de la commune de Couvin. Une belle vitrine du savoir-faire de ce secteur de la floriculture.

Daniel, un des pionniers

Lors de cette journée, nous avons rencontré Daniel, un des pionniers du marché aux fleurs. Il nous raconte son intérêt pour le jardinage. "Je suis né en 1966 et je fréquente le secteur horticole du centre depuis le début ; j’apprends beaucoup de choses, je touche tout aussi bien aux fleurs qu’aux légumes, je repique et remplis les pots. J’aime aussi entretenir le domaine. Parfois, je vends les fleurs et les légumes sur des marchés. Bien sûr, je ne fais pas que cela, je participe aussi à d’autres activités qui sont proposées." Grâce à Daniel et ses amis, encadrés de six éducateurs, le secteur floriculture a acquis ses lettres de noblesse dans le domaine ainsi que dans les environs.