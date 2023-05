Chimay: les jeunes présentent leur vision de l'injustice sociale

Lors de séances d’animations pédagogiques dans leurs écoles ou institutions de la Botte du Hainaut, les jeunes ont été sensibilisés à la détresse et à la difficulté que certaines personnes connaissent pour se nourrir correctement. Tirant les leçons de la précarité qu’ils ont observée ici et là, ils souhaitent qu’un maximum de personnes puissent assister à la présentation de leurs réalisations (saynètes, vidéos, animations…), raison pour laquelle l’entrée ne sera pas payante en monnaie sonnante et trébuchante, mais souhaitée sous forme d’une denrée alimentaire non-périssable par personne, Cette récolte de denrées sera par la suite distribuée à des personnes précarisées.

Après l’accueil à 13 h, l’après-midi débutera à 13 h 30 par un spectacle de cascades motorisées avec Dardedevil Stunt. Dès 15 h 30, les jeunes de différents réseaux scolaires et extrascolaires présenteront leurs vidéos, sketches et chants sur l’injustice sociale. La séance sera suivie d’un spectacle de danses country avec les Arizonas Dream Dancer. Et à 18 h 30, chacun aura la possibilité de se restaurer avec une assiette barbecue à 12 € (réservation obligatoire avant le 19 mai par mail: internat@archimay.be ou par SMS auprès de M. Pire au 0477/990144).