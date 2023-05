Momignies: les priorités du GAL pour le développement local présentées au conseil communal

À la clé de ce "programme stratégique de développement local 2024-2027" du GAL de la Botte, il y a le renouvellement de la reconnaissance de l’ASBL et l’obtention de subventions régionales et européennes. Pour valider son dépôt auprès de la Région wallonne, il doit être approuvé par les conseils des Communes adhérentes au GAL. C’était le cas lundi à Froidchapelle, et ce mardi à Momignies qui s’engage ainsi à financer le projet, s’il est retenu, à concurrence de 19 651,17 € sur 4 ans.