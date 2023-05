Du théâtre en famille au centre culturel de Couvin ce dimanche

"Pinocchio le Kikirga" est né de la rencontre entre le Théâtre des 4 Mains et le Théâtre Soleil de Ouagadougou, une compagnie qui travaille petit à petit à l’émergence du théâtre jeune public en Afrique de l’Ouest, pour une version à l’africaine de Pinocchio, créée à Ouagadougou et finalisée à Beauvechain.

C’est un spectacle joyeux, musical, dansant et coloré, qui raconte l’histoire de cet enfant marionnette imparfait, plein de faiblesses mais terriblement attachant, qui se fait manipuler par tous ceux qu’il rencontre. Conté par la griotte "Koné", accompagné musicalement par deux musiciens-chanteurs burkinabés, joué par des comédiens africains et belges et des marionnettes de toutes tailles, il nous emporte en Afrique de l’Ouest avec un regard critique sur le monde actuel et la façon dont il se partage entre les peuples. De grandes figures de l’imaginaire de l’Afrique de l’Ouest y sont intégrées, et d’autres personnages plus réels tels qu’un passeur Libyen, tissant de nombreux liens avec le fonctionnement de la société africaine d’aujourd’hui.

Lux Montes en concert

Le Centre culturel de Couvin propose aussi un concert d’exception avec la chanteuse Lux Montes vendredi 19 mai à 20 h. À l’écart des refrains balisés, la chanteuse façonne un univers surnaturel et envoûtant. Dans une formule duo piano-voix et guitare, elle nous convie à des instants intimes et puissants, des morceaux d’inspiration néo-classique, mais toujours taillés dans le rock. Après avoir écumé la scène alternative parisienne avec différentes formations folk-rock, l’artiste française s’installe du côté de Liège. C’est là, au cœur de la bouillonnante et chaleureuse Cité Ardente, qu’elle pose les bases de sa discographie: deux EP et un album autoproduit ainsi que des clips créatifs balisent le parcours raffiné de l’artiste.

Avec "La Traversée", son dernier album, Lux Montes renoue avec sa langue maternelle et se dévoile un peu plus. Lux Montes sera sur la scène couvinoise en duo, accompagnée par Cécile Gonay à la batterie et au violon alto. À écouter les yeux fermés et l’esprit grand ouvert !

Infos et réservations: 060 34 59 56 – info@ccccc.be