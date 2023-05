Ce mois de mai, après le groupe "Camarade Bourgeois" et "Stygmate" ce 5 mai, avec un répertoire de Renaud pour le premier, le second enchaînant les tubes punk rock avec une identité très forte, un autre concert sera proposé le vendredi 19 mai à 20 h 30.

Vous pourrez y assister à un original Pocket Opéra baptisé "Just Smile".

D’une approche résolument humoristique et décalée, O ! Boy invite à découvrir le style a cappella du Barbershop, ou la quête de l’harmonie entre le Far West, le negro-spiritual, le jazz et les plus beaux mots d’amour !

Parallèlement à ces événements, une exposition avec un concept tout aussi original se tiendra au Petit Rustique jusqu’au 28 mai.

Lola est une artiste qui habite le Namurois. Elle a choisi ce mois de présenter quelques-unes de ses toiles, des anciennes et des nouvelles, dans ce café citoyen. Elle propose d’y rencontrer le public autour d’un verre, d’un zakouski, afin de lui permettre de s’immerger dans son univers pictural venant tout droit du cœur, un univers caricatural et magistral, audacieux et contagieux, mais ni petit ni gentil, ni mièvre ni doucereux, ni de couleur pastel. et qui surtout interpelle.

Peut-être serez-vous choqué, ou pas, vous aimerez peut-être, ou pas, mais vous ne resterez pas indifférent face à ses œuvres.

L’artiste ne vous les vendra pas, mais vous les prêtera en échange d’une photo lui permettant de créer à nouveau. Nous vous l’annoncions, il s’agit là d’un concept résolument original, en lien direct avec le lieu qui l’accueille !

Le Petit Rustique, un café citoyen dans la mouvance d’aujourd’hui, est en effet une initiative venant d’individus qui ont décidé de s’y investir gratuitement, selon leurs compétences propres, où les idées trouvent un terrain pour germer, les fruits y mûrissent en abondance et s’y récoltent à la pelle… si l’appel est bien reçu ! On peut choque mois y participer à des expos, des concerts, des jeux, des balades,…

Page Facebook: Café le Petit Rustique – Rue de l’Auberge, 17 – Matagne-la-Petite – 060/349134