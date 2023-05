En plus de développer ses propres projets, les membres de ces trois assemblées se retrouvent régulièrement autour d’activités intergénérationnelles.

C’est ainsi qu’est née l’idée de présenter un spectacle en collaboration avec le cercle théâtral des jeunes de Fraire.

Dans le cadre de ce projet, le metteur en scène Jean Thomas a imaginé quatre petites pièces inspirées de l’Histoire régionale du Moyen-Âge à nos jours. Elles étaient rassemblées sous le vocable "Quelles histoires !". Elles avaient pour cadre le château-ferme de Laneffe, le château médiéval de Thy-le-Château, l’ancienne abbaye du Jardinet de Walcourt et la fontaine monumentale de Fraire.

Double représentation

Après avoir répété durant de longues semaines, les acteurs étaient fin prêts pour présenter leur spectacle au public qui avait répondu présent aux deux représentations organisées ce week-end à la salle communale de Fraire.

L’accompagnement musical était assuré par la "fanfare de papa" placée sous la direction de Michel Cassart. Au terme de ce week-end théâtral, les jeunes et les aînés étaient heureux d’avoir pu mener à bien ce beau projet intergénérationnel. Certains se sont d’ailleurs découvert un goût pour le théâtre amateur.

Sur les planches, on reconnaissait Lucie Chanson, Lola Delfosse, Mariette Kofferschlager, Lylou Ghislain, Théo Debiemme, Gabriel Hosselet, Léon Revers, Laly Henry, Diane Stenuite, Elyne Hennebert, Eva Hubert, Noham Charles, Bernadette Selvais, Noël Jacques, Adrien Pinton, Naéva Charles et Alissa Heno.

L’éclairage et le son étaient assurés par Marc Lorent et François Sépulchre, les maquillages par Fernande Matagne et Renée Baudine, les décors par Éric Hubert, l’affiche par Noham Charles, les programmes par Bruno Dobbelstein et l’aide-mémoire par Emmanuelle Lerat.

Les bénéfices de ce spectacle seront versés au profit du Télévie.