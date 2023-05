Le jumelage Chimay-Conflans aide les diabétiques du Congo

Les activités prévues en 2023

Comme toutes les associations, le comité de jumelage a été impacté par la crise sanitaire et plus particulièrement avec le décès de son président, Michel Demptinne. Il n’en demeure pas moins que les échanges amicaux ont repris et que d’autres projets sont sur la table: "Notamment des échanges entre des institutions spécialisées, les organisations patriotiques ou entre les hommes du feu. En juin prochain, nous nous rendrons au Grand Pardon, fête de la Batellerie de Conflans. Et cet été, nous prévoyons d’organiser notre premier jeu de boules. En automne, nous participerons à la grande fête du jumelage organisé par nos amis français. Ensuite, nous inviterons les chorales de la région lors de notre premier concert de Noël", souligne Vanessa Kosidlo, la secrétaire du comité.

Aide spécifique au Congo

Le précédent comité avait rassemblé des fonds pour aider une ville au Burkina-Faso. Le contexte politique de ce pays empêche de continuer cette aide. C’est donc un autre projet que désire soutenir l’actuel comité présidé par Guy Bouvy: "En février, nous avons accueilli Huguette Wérion, présidente de l’ATM (Aide au Tiers-monde) et Béatrice Futshu de MSDC (Maison des solidarités avec les diabétiques au Congo) qui nous ont expliqué les ravages du diabète de type 2 au Congo, où l’accès aux soins est financièrement et géographiquement très compliqué. La MSDC récolte par exemple des doses d’insuline, destinées à la poubelle, dans les hôpitaux européens. La maison des solidarités forme également docteurs et infirmières, organise des dépistages, offre des équipements, éduque aussi les malades à prendre soin d’eux-mêmes, notamment par une meilleure hygiène. Par ailleurs, l’accès à l’eau est très difficile en Afrique. C’est pourquoi nous avons choisi de faire un don de 2 348 € pour aider l’association à acheter de l’insuline et aider au forage d’un puits dans la banlieue de Kinshasa."

2 500 patients à Kinshasa

MSDC est une ASBL, qui s’occupe d’environ 2 500 patients diabétiques vulnérables dans un quartier pauvre de Kinshasa: "Actuellement, l’eau pour ces patients provient d’un puits distant de 3 km de la Maison du diabète. Une hydratation correcte du patient diabétique est primordiale car les reins jouent un rôle essentiel dans la régulation du taux de glycémie en filtrant le sang et en absorbant l’excès de glucose. Par ailleurs, une hygiène correcte des mains du personnel soignant et des malades est indispensable pour lutter contre les infections. Par différents mécanismes, le diabète augmente le risque d’infections, qu’elles soient virales, bactériennes ou fongiques. Encore pour d’autres raisons, il est indispensable d’avoir à accès à l’eau et donc de forer un puits dans le village", explique Béatrice Futshu.

Pour tout don d’insuline ou de médicaments non périmés ou pour tout contact: Futshu Béatrice 0485 02 37 60