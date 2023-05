Gerpinnes: la meute louveteaux de Villers-Poterie fêtera ses 25 ans le 13 mai prochain

"Cette fête est organisée pour célébrer les 25 ans de la section louveteaux de Villers-Poterie qui compte une quarantaine d’animés. Elle a été créée en 1998 pour remplacer le patro de Villers-Poterie", annonce Sacha Faieta (Akéla), organisateur de l’événement avec les trois autres membres du staff: Emma Poelaert (Raksha), Juliette Marniquet (Ziggy) et Hortense Thibaut (Phao).

250 scouts réunis à Villers-Poterie

"Cette festivité est proposée avec l’aide des autres staffs de l’Unité Frère Pierre du nom du Latran qui l’a fondée en 1949. L’an prochain, elle fêtera son 75e anniversaire", ajoute notre interlocuteur. Les 250 animés de l’unité participeront au grand jeu géré par les 34 chefs. "Au-delà d’un moment de convivialité, l’objectif de la manifestation est de montrer une belle image du mouvement scout, de notre section et du village, que nous sommes actifs et plein d’ambition, que nous nous voulons rassembleurs et créer un chouette moment pour tous", insiste Sacha Faieta.

Une exposition photographique, retraçant les temps forts de la meute, sera visible tout au long de l’après-midi. Bar de la jungle, petite restauration, divertissements, musiciens, activités surprise rythmeront cet événement dont les bénéfices serviront à financer les futurs camps mais aussi à rafraîchir et compléter une partie du matériel qui se fait vieillissant.

Plus d’infos au 0488/21.80.01