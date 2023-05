Voile aux Lacs de l'Eau d'Heure: le vent en poupe pour les jeunes stagiaires

Anticipation au SNEH

L’ASBL SNEH (Sports Nautiques de l’Eau d’Heure) a, pour sa part, anticipé en réquisitionnant parmi ses membres, les enseignants, pensionnés, indépendants voire bénévoles, tous diplômés "moniteur de voile" par l’Adeps, pour pouvoir organiser les stages de vacances de printemps dans de bonnes conditions. Et le résultat est spectaculaire.

Jamais, à Pâques, le SNEH n’avait vu autant de stagiaires désireux de découvrir ou de progresser en voile. Tous les jours, 25 stagiaires hissent les voiles, larguent les amarres, se battent contre vents et marées, pour partir vent debout et revenir avec le vent en poupe. Le plus jeune a 7 ans alors que celui qui est jeune depuis bien plus longtemps en a… 70 de plus ; et tout ce petit monde navigue à la voile sur le superbe plan d’eau de la Plate Taille. Même la météo a été de la partie, avec un vent du nord un peu piquant, certes, mais favorable et régulier. Et durant la première semaine, le soleil a fait de belles apparitions. En un mot comme en cent, pour ce début de congé scolaire, le SNEH avait le vent en poupe.