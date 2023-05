St Philippe s’est faufilé entre les gouttes à Philippeville

Ce premier week-end du mois de mai était fort attendu par les amateurs de folklore: la marche Saint-Philippe a envahi la cité Vauban. Qu’on aime ou pas, voir passer le cortège de centaines de soldats accompagnés du son caractéristique des tambours et fifres, c’est une chose qui ne laisse pas indifférent. Les badauds étaient nombreux tout au long du parcours emprunté par ces hommes et femmes aux costumes colorés. Aux quatre coins de la ville, la poudre a parlé, offrant son spectacle qui ravi les uns et surprend toujours les autres.