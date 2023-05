Pour autant, ce seront donc les tubes des Clerc, Dassin, Dutronc, Goldman, Hallyday et encore bien d’autres qui seront à l’honneur la veille du congé de l’Ascension.

Pour l’occasion, Jean-François David, qui fit de multiples apparitions en télévision mais aussi les premières parties de Lara Fabian et Émile & Images notamment, sera accompagné du "Phénix Ensemble".

Cet orchestre composé de cinq musiciens professionnels est dirigés par Jacky Coppens, l’actuel directeur de l’académie de musique de la Botte du Hainaut.

Ce concert à ne pas manquer aura lieu le mercredi 17 mai, dès 20 h, au Kursaal de Momignies. Une belle manière de commencer ce long week-end de l’Ascension.

"Si on dansait"

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, pour sa cinquième édition, "Et si on chantait" se double d’un "Et si on dansait", proposé au même endroit le dimanche 21 mai de 15 h à 18 h.

L’accordéoniste Jean-Luc Delacroix y interprétera les plus grands tubes des bals musettes.