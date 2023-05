Le Rotary de Gerpinnes lance un appel aux dons pour l’archer paralympique Piotr Van Montagu

Depuis quelques mois, le Rotary Club de Gerpinnes lui apporte une aide logistique. "Nous lui avons trouvé un hall dans la région pour qu’il puisse s’entraîner pendant la période hivernale 2021-2022 en vue du championnat mondial de para archerie à Dubaï, qui s’est déroulé en février 2022", explique Christian Renotte, président de l’association. Celle-ci souhaite désormais apporter une aide financière à Piotr Van Montagu pour le remplacement de son véhicule adapté à son handicap.

Plus de 6 000 € récoltés

Ne pouvant conduire qu’à l’aide de ses membres inférieurs, cette adaptation est indispensable mais le montant de celle-ci s’élève à 78 000 € (hors achat du véhicule). Au-delà de l’aide de l’AVIQ limitée à 40 000 €, l’athlète paralympique a besoin de 38 000 €. "Très sensible à cette situation particulière, un premier appel a été lancé au sein de notre organisation. Celle-ci, ne répondant généralement qu’à des demandes pour collectivités, a été très sensible à cette demande si particulière et un premier don de plus de 3 700 € nous a été accordé", informe notre interlocuteur.

Des clubs rotariens de la région ont également apporté une aide cumulée de 2 500 € via le compte "Action Piotr Van Montagu" (BE 07 0342 5139 5366). Malgré ces gestes de générosité, le solde reste important. Pour cette raison, le Rotary Club de Gerpinnes a distribué un flyer dans la commune pour lancer un appel aux dons à la population gerpinnoise. "Nous avons aussi créé une page Facebook permettant de partager l’action solidaire aussi de suivre son bon aboutissement. Cette page est reprise sous Piotr Van Montagu Archery – Rotary", conclut Christian Renotte.