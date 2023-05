Thuin commémore le centenaire de Roger Foulon

Homme de lettres, amoureux de sa Thudinie natale et aussi soucieux de partager que de rencontrer, l’artiste a inspiré de nombreuses institutions de la ville pour diffuser ses valeurs et ses ouvrages.

Roger Foulon… Multiplicité…

Roger Foulon est une personnalité multiple ; il est né à Thuin le 3 août 1923 et y est décédé le 25 février 2008. Journaliste, auteur, instituteur… il a eu à cœur de partager et découvrir ce qui anime chacun.

Prolifique, il publie quelque 120 ouvrages aussi variés que poésies, nouvelles, romans ou essais et pièces de théâtre.

Membre fondateur de plusieurs associations locales telles que les Artistes de Thudinie, le Centre d’Histoire et d’Art de la Thudinie, le Rotary Thuin-Thudinie ou encore les Éditions du Spantole, il fut également président de l’Association des Écrivains de Langue Française ou membre de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique.

Instituteur à Strée jusqu’en 1973, correspondant local pour divers journaux, romancier-poète qui imprimait de nombreux recueils chez lui sur sa presse Victoria Merkur, Roger Foulon foisonne, accumule et partage.

Aux frontons des écoles

Des poèmes de sa plume ornent aujourd’hui encore l’entrée des écoles de Thudinie, et on peut retrouver les traces de son passage en parcourant la ville d’un œil attentif.

"Bientôt, son effigie apparaîtra sur tous les courriers officiels émanant de la Ville, du CPAS, du Centre Culturel, de l’Office du Tourisme… ou encore sur la porte d’entrée de notre bibliothèque communale portant son nom. De nouveaux drapeaux orneront bientôt les bâtiments officiels ou des lieux emblématiques de la Cité. Cette visibilité permettra ainsi de diffuser largement le nom de l’artiste dans l’ensemble de la population et auprès des touristes" explique la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem.

C’est suite à une idée de Pierre Dejardin et à une rencontre avec Pierre-Jean Foulon (le fils de l’écrivain) qu’une vingtaine d’associations et d’institutions ont adhéré au projet du Centenaire pour proposer une myriade d’activités. "Et c’est tout naturellement que le Centre Culturel de la Haute Sambre a accepté de coordonner les nombreuses célébrations" raconte Pierre Dejardin.

Des manifestations à foison jusqu’à la fin de l’année

Les hostilités débuteront avec la 68e exposition des Artistes de Thudinie, retraçant les multiples facettes et dons de l’artiste, du 2 juin au 1er juillet au Centre Culturel.

S’enchaîneront par la suite un Foulon Scope (des photos issues de ses articles de correspondant local) du 7 juillet au 4 août, l’exposition "50 nuances de groupes" (l’homme a immortalisé de nombreux groupes folkloriques, clubs, associations… avec son appareil photo), une rétrospective du Spantole à la bibliothèque communale…

Beaumont se souviendra aussi de l’homme qui fut instituteur à Strée au cours d’une exposition en octobre.

Des citations de l’écrivain orneront les vitrines des commerces locaux. En été, l’Office du tourisme de Thuin amènera les promeneurs sur de nouvelles pistes en lien avec Roger. Des conférences, des balades littéraires, des concerts, des discussions, des ateliers, des contes animés au sein des écoles… et bien d’autres manifestations viendront compléter l’offre d’ici la fin de l’année 2023.

Pour conclure la soirée, Pierre Dejardin ajoutera: "Faites-vous du bien. Prenez le temps et le plaisir de lire ou de relire Roger Foulon qui continuera ainsi à vivre parmi nous !"

Info: www.thuin.be/loisirs/culture/100-ans-foulon